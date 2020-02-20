Грузооборот в январе упал более чем на 20%

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, транспортными предприятиями перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года.

Грузовые перевозки в Украине в январе 2020г:





Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю 2019г млн т в % к январю 2019г Транспорт всего 20819,8 79,3 44,0 87,7 железнодорожный 14068,2 94,4 23,9 97,4 автомобильный 3181,2 104,5 13,2 92,6 водный 179,7 94,8 0,2 116,8 трубопроводный 3378,1 41,7 6,7 59,8 авиационный 12,6 53,5 0,01 90,3

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.