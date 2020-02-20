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Грузооборот в январе упал более чем на 20%
16:53 20.02.2020 |
В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, транспортными предприятиями перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года.
Грузовые перевозки в Украине в январе 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю 2019г
|млн т
|в % к январю 2019г
|Транспорт всего
|20819,8
|79,3
|44,0
|87,7
|железнодорожный
|14068,2
|94,4
|23,9
|97,4
|автомобильный
|3181,2
|104,5
|13,2
|92,6
|водный
|179,7
|94,8
|0,2
|116,8
|трубопроводный
|3378,1
|41,7
|6,7
|59,8
|авиационный
|12,6
|53,5
|0,01
|90,3
Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.
Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.
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