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В МВФ показали три сценария развития экономики Украины
23:17 19.02.2020 |
В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного - с полным реформированием, до среднего - с частичными реформами, и до самого пессимистичного - с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.
Первый сценарий предполагает полное реформирование (преодоление отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Второй вариант - частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.
В третьем сценарии - откат реформ (без рынка земли) и рост темпами до 1,5% - население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.
Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине - это сценарий между вторым и третьим.
Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков).
Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, согласно представленной им презентации, позиции Украины выглядят лучше, чем в Польше).
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