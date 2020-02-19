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Кабмин упростил процедуру получения разрешений на использование недр
15:31 19.02.2020 |
Кабинет министров на заседании 19 февраля одобрил постановление, которое позволит упростить процедуру получения разрешений на использование недр.
Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы приняли постановление Кабмина, которое меняет процедуру, упрощает процедуру получения разрешений на использование недр. Последние какие-то барьеры, недостатки, которые существовали для недропользователей, мы убираем, убираем определенные предпосылки для возникновения коррупции», - сказал Гончарук.
По его словам, аукционы должны быть прозрачными, предприятия и инвесторы, которые хотят вкладывать средства в добычу полезных ископаемых в Украине, должны быть в одинаковых условиях и быть защищенными от произвола чиновников.
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