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Вместо Госаудита: Кабмин утвердил положение об Офисе финконтроля
15:28 19.02.2020 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 19 февраля, утвердил положение об Офисе финансового контроля.
Как сообщается на Правительственном портале, это следующий логический шаг в становлении нового органа.
"В утвержденном положении говорится, что Офис финконтроля будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество", - говорится в сообщении.
Новосозданный орган будет отвечать, в частности, за проверку использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов.
Кроме того, Офис финансового контроля будет следить за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса относительно государственного и местных бюджетов, будет контролировать соблюдение законодательства о закупках, целевое использование и своевременный возврат кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии.
Также в его компетенции - реализация инвестиционных проектов, других проектов (программ), поддерживаемых международными организациями.
Как сообщал Укринформ, 6 февраля министр финансов Оксана Маркарова представила председателя Офиса финансового контроля Игоря Буграка.
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