Верланов объявил о запуске нового механизма для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС

В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165. Документ позволяет автоматически, на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

«Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС. Это - постановление правительства № 1165, которое позволяет автоматически на основе четких критериев определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав», - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

«Постановление №1165 устраняет спорные моменты прошлой версии, и является более совершенной как в правовой плоскости, так и в функциональной ... Кроме того, ее наличие улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами - это путь к блокировке накладных», - подчеркнул глава налоговой.

Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, поскольку позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещения экспортерам. Благодаря ей, в бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников.

«Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ДФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами», - отметил Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных» вступило в силу 1 февраля 2020.

Постановление №1165 - это результат широкого и длительного диалога между органами исполнительной власти, правоохранительными органами, народными депутатами, представителями общественности и бизнеса.

Оно урегулировало разрешение спорных вопросов о соответствии/несоответствии плательщика налога критериям рискованности. Кроме того, благодаря документу снижаются затраты времени налогоплательщика для разрешения данного вопроса и исчезает необходимость посещения контролирующего органа.

Напомним, по результатам работы системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 ГНС остановила махинации с НДС на более 8,4 миллиарда гривен.