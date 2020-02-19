Правительство распределило 4 млрд грн господдержки АПК на 2020г - Гончарук

Правительство в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей, на которую предусмотрено 4 млрд грн, планирует направить 1 млрд грн на поддержку развития животноводства и переработку сельхозпродукции.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в "Телеграмм-канале" с заседания Кабинета министров в среду.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", из средств по данному направлению, в частности, планируется компенсировать стоимость введенных в действие около 50 животноводческих ферм и комплексов, а также стоимость строительства пяти животноводческих объектов за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 гг.

В документе отмечается, что на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства будет выделено 1 млрд грн. Между тем, согласно пояснительной записке, в 2019 году по данному направлению 9,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей купили 26,07 тыс. ед. техники и оборудования на общую сумму 5,8 млрд грн.

На направление финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов планируется направить 1,2 млрд грн, что, по подсчетам правительства, позволит удешевить кредиты в общем объеме более 15,5 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн - краткострочные кредиты, 8,3 млрд грн - среднесрочные и долгосрочные.

Для финансовой поддержки развития фермерских хозяйств будет выделено 185 млн грн, для развития садоводства, виноградарства, и хмелеводства - 400 млн грн. Еще 215 млн грн планируется направить семейным фермерским хозяйствам дополнительной финподдержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.