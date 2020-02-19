Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство распределило 4 млрд грн господдержки АПК на 2020г - Гончарук
12:56 19.02.2020 |
Правительство в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей, на которую предусмотрено 4 млрд грн, планирует направить 1 млрд грн на поддержку развития животноводства и переработку сельхозпродукции.
"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в "Телеграмм-канале" с заседания Кабинета министров в среду.
Согласно проекту постановления Кабинета министров, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", из средств по данному направлению, в частности, планируется компенсировать стоимость введенных в действие около 50 животноводческих ферм и комплексов, а также стоимость строительства пяти животноводческих объектов за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 гг.
В документе отмечается, что на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства будет выделено 1 млрд грн. Между тем, согласно пояснительной записке, в 2019 году по данному направлению 9,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей купили 26,07 тыс. ед. техники и оборудования на общую сумму 5,8 млрд грн.
На направление финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов планируется направить 1,2 млрд грн, что, по подсчетам правительства, позволит удешевить кредиты в общем объеме более 15,5 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн - краткострочные кредиты, 8,3 млрд грн - среднесрочные и долгосрочные.
Для финансовой поддержки развития фермерских хозяйств будет выделено 185 млн грн, для развития садоводства, виноградарства, и хмелеводства - 400 млн грн. Еще 215 млн грн планируется направить семейным фермерским хозяйствам дополнительной финподдержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского
ТОП-НОВОСТИ
|Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку
|Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|История одной «зрады»: Как мы едва не потеряли «Ольху» и «Нептун»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На АЗС 19 февраля снизились цены на ДТ и СУГ
|Зеленский ветировал закон о едином счете для налогов с «табачной» правкой
|Стоимость золота 19 февраля обновила максимум за 7 лет на рисках коронавируса
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|Присоединиться к электрическим сетям будет проще
|Кабмин упростил процедуру получения разрешений на использование недр
Это интересно
|Минобороны США теперь может узнавать людей на расстоянии до 1 км
|Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета