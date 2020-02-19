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Украинцы переплатили 38,7 миллиардов гривен налогов государству
09:24 19.02.2020 |
Сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиардов гривен по состоянию на 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.
По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 года - 38 млрд грн.
В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.
В начале 2019 года сумма переплат налогов в бюджет составляла 37,1 миллиарда гривен ($1,52 млрд), а в начале 2018 - 38 млрд гривен ($1,55 млрд).
"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен.
Тем временем налоги в Украине начнут платить по-новому и для некоторых вырастет ставка до 54%.
Также в 2020 году вырастет налог на недвижимость в Украине, и максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м.
Тем временем стало известно, кому, за что и на сколько будут больше платить пенсию в 2020 году.
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