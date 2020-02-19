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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игорный бизнес легализуют не ранее земельного рынка - Гетманцев

08:05 19.02.2020 |

Экономика, Право

 

Игорный бизнес в Украине легализуют не ранее земельного рынка, поскольку к каждому из этих законопроектов Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен проработать около 4000 поправок.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

"Рано еще говорить о затягивании, последний день подачи поправок был, кажется, 30 января. Это огромная таблица, которая только на прошлой неделе была сведена в документ, с которым можно работать", - отметил Гетманцев, комментируя утверждение относительно опасений потенциальных участников игорного бизнеса, что происходит искусственное затягивание процесса (поскольку законопроект относительно легализации азартных игр, одобренный в первом чтении, ко второму получил более 3500 замечаний от народных депутатов).

По словам Гетманцева, комитет не спешит с законопроектом, так как количество поправок очень велико. "А нас еще и земельный законопроект не очень-то подталкивает заниматься другими делами интенсивно: Рада не выйдет из вопроса земли, чтобы рассмотреть игорный бизнес или любой другой законопроект", - заявил глава комитета.

Однако принципиальное согласие довести легализацию игорного бизнеса, по его словам, среди депутатов есть, и планы на эту отрасль - большие.

"Понимаем, что в 2020 году еще невозможно открыть какую-то игорную зону, но такая возможность в законопроекте предусмотрена, решение об этом должно принять правительство. Это только начало", - подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января. Его поддержали 260 народных депутатов. Последнее обсуждение поправок к законопроекту состоялось на заседании комитета в понедельник, 17 февраля.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, имеющих три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

По данным председателя подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олега Марусяка, по предварительным подсчетам, бюджет Украины может за первый год получить от 2,5 до 4 миллиардов гривень налога от игорного бизнеса.

Ранее, 19 декабря 2019 года, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.

После этого правительство приняло постановление, которым запретило заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
 

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