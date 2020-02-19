Размер штрафов за нарушение таможенных правил в январе-2020 вырос в 4 раза

Средний размер штрафов по одному делу за нарушение таможенных правил в январе 2020 года вырос в четыре раза по сравнению с январем 2019 года - до 54 тыс. грн, сообщила Государственная таможенная служба.

"В январе 2020 года таможня предотвратила 1,714 тыс. попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн", - сообщило ведомство в "Телеграм-канале" во вторник.

По данным Гостаможни, количество заведенных дел с реально изъятыми товарами за указанный период выросло в 2,5 раза по сравнению с январем-2029, вдвое больше открыто дел по незаконному перемещению товаров и уклонению уплаты от таможенных платежей.

"По состоянию на 18 февраля 2020 года таможня предотвратила 2,88 тыс. попыток нарушить таможенные правила на 192 млн грн", - добавили в ведомстве.

