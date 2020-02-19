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В Украину едет очередная миссия МВФ
10:42 18.02.2020 |
Эксперты Международного валютного фонда посетят Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.
Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана, передают Українські Новини.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - сказал Люнгман.
При этом сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.
Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США) сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда (МВФ) для получения финансирования по новой программе.
В начале декабря 2019 Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.
Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы.
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