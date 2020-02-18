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Приватизация всех спиртовых заводов должна пополнить бюджет на 2,5 миллиарда
08:53 18.02.2020 |
Поступления в государственный бюджет в результате приватизации всех спиртовых заводов составят около 2,5 млрд грн.
Об этом говорится в Отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.
"Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов составят около 2,5 млрд гривень", - говорится в документе.
Правительством были осуществлены первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности, отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны были быть присоединены к Государственного предприятия "Укрспирт" (постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. № 1093).
В рамках предприватизационных мероприятий проводится комплексный технический и финансовый аудит государственных спиртовых заводов, инвентаризация имеющихся активов для оценки рыночной стоимости, после завершения которых предприятия будут переданы в Фонд государственного имущества на приватизацию через электронную торговую систему ProZorro.Продажи.
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