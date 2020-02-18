Крупный бизнес в январе уплатил более 5 миллиардов ЕСВ

За январь 2020 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 5,2 млрд грн единого социального взноса, что на 659,9 млн грн, или на 14,3% больше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы.

"Уплата налога с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса, начисленные плательщиками Офиса крупных плательщиков налогов ГНС за январь 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно, с начала года в Сводный бюджет поступило 1,2 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 23,9%, или на 237,4 млн грн больше, чем за январь 2019 года. За январь 2020 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 5,2 млрд грн единого социального взноса, что на 659,9 млн грн, или на 14,3% больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

Также в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, или на 73,6 млн грн выросли поступления от военного сбора, которого уплачено в Государственный бюджет в размере 476,5 млн грн.