Госстат оценил экспорт IТ-услуг из Украины в $2,4 миллиарда

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу IТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

Такие данные приводятся в отчете Госкомстата, обнародованном 14 февраля.

За последний год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15% и сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг из Украины (экспорт услуг принес 15,23 миллиарда долларов).

79,2% экспорта IТ-услуг составили компьютерные услуги (на 1,92 миллиарда долларов), 16,3% - экспорт информационных услуг (395,5 миллиона долларов) остальные составил экспорт телекоммуникационных услуг, который принес 110,6 миллиона долларов поступлений в экономику страны.

В то же время в 2019 году Украина импортировала IТ-услуги на 495,8 миллиона долларов.

Наибольшие объемы экспорта услуг Госстат зафиксировал в сфере предоставления транспортных услуг - 9,03 миллиарда долларов в год или 59,3% общего объема экспорта услуг из Украины. На импорт транспортных услуг Украина потратила 1,5 миллиарда долларов.

В отличие от торгового сальдо товарами, сальдо торговли услугами в Украине положительное. Это означает, что экспорт услуг превышает импорт в целом на 8,7 миллиарда долларов.

Больше услуг Украина экспортировала в Россию - на 6,18 миллиарда долларов (40,6% экспорта всех услуг за год), а импортировала больше из Великобритании (на 586,5 миллиона долларов).

В ЕС Украина продала услуги на 4,28 миллиарда долларов, а импортировала оттуда на 3,56 миллиарда долларов.