Минфин не видит причин для пересмотра бюджета Украины на 2020 год

Министерство финансов Украины ожидает улучшения ситуации с бюджетными доходами в ближайшие месяцы и пока не видит оснований для пересмотра государственного бюджета страны на текущий год.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов, в январе госбюджет не был выполнен по доходам на 13,8 миллиарда гривень, из-за различия фактических макроэкономических показателей и прогнозных, а также вследствие роста среднемесячных объемов возмещения НДС и авансовой уплаты рентного платежа компанией "Укргазвыдобування" в декабре 2019 года.

"Ряд факторов, которые негативно повлияли на выполнение государственного бюджета, являются временными, что позволит частично нивелировать невыполнение плана января в течение будущих месяцев. Даже в условиях низких плановых доходов ликвидность правительства оставалась достаточной, чтобы осуществлять выплаты, включая обслуживание долга, в феврале. Поэтому сейчас нет оснований для пересмотра бюджета", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что основанием для корректировки государственного бюджета, согласно Бюджетному кодексу, является недополучение плановых поступлений в общий фонд госбюджета более чем на 15% по итогам квартала, а также отклонение от прогноза, учтенного при утверждении госбюджета на соответствующий период.

"В случае пересмотра макроэкономического прогноза Министерством развития экономики и принятия нового прогноза правительством, Минфин осуществит оценки влияния обновленного прогноза на показатели бюджета, и только после этого будет принимать решение о целесообразности внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год", - отмечается в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что руководствуются принципом сбалансированности, согласно которому расходы бюджета должны соответствовать объему поступлений в соответствующий бюджетный период.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь 2020 года получил 50,7 миллиарда гривень доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.