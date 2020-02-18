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Канада хочет обновить соглашение о свободной торговле с Украиной
Канадское правительство инициировало общественное обсуждение вариантов усовершенствования соглашения о свободной торговле с Украиной.
Об этом в Оттаве объявила министр международной торговли Канады Мэри Энджи, передает корреспондент Укринформа.
"Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителей на мировом рынке. Более связанный мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая больше достойных рабочих мест для среднего класса и укрепляя нашу экономику. Путем общественных обсуждений я призываю всех канадцев высказать свои мнения относительно будущего обновления краеугольного соглашения о свободной торговле с Украиной", - сказал Энджи.
В министерстве международной торговли добавили, что консультации относительно модернизации соглашения "дадут предпринимателям, промышленности и всем гражданам возможность помочь Канаде определить ее интересы в переговорах с Украиной".
"Консультации предоставят информацию относительно того, как правительство должно диверсифицировать и расширить преференциальный доступ Канады к Украине, удостоверившись, что это создаст возможности, выгодные всем", - отметили в офисе министра международной торговли.
Общественные слушания, участие в которых могут принять все желающие, продлятся до 16 марта.
Как сообщалось, соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года. Принципиальная договоренность о его расширении была достигнута во время визита Владимира Зеленского в Канаду прошлым летом.
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