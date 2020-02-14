Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2019г. возросло на 63,5% - Госстат

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2019 году возросло на 63,5% по сравнению с 2018 годом - до $8,710 млрд (в 2018 году- $5,329 млрд), сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Основной причиной такого роста профицита в торговле услугами стал скачок их экспорта в РФ сразу на 85,3% - до $6,18 млрд, тогда как импорт услуг из России увеличился всего на 4,4% - до $0,29 млрд. Вероятно это объясняется платежом в $2,9 млрд, который перечислил "Газпром" "Нафтогазу" в конце года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о контракте на транзит.

Согласно данным Госстата, экспорт услуг в январе-декабре 2019 года, по сравнению с январем-декабрем 2018 года, возрос на 30,9% до $15,238 млрд, импорт - на 3,5% до $6,528 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,33 (в 2018 году - 1,84).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.



Структура внешней торговли услугами за 2019 год

Экспорт, $ млн Экспорт, 2019 к 2018, % Импорт, $ млн Импорт, 2019 к 2018, % Услуги – всего¹ 15237.5 130.9 6527.9 103.5 Услуги по переработке материальных ресурсов 1628.8 95.9 3.0 107.5 Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике 6.6 91.3 0.1 211.7 Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей 1622.2 95.9 2.9 104.8 Услуги по ремонту и техобслуживанию 235.4 97.0 81.7 97.1 Транспортные услуги, в т.ч 9036.4 154.4 1509.5 103.0 морской транспорт 580.7 111.0 260.1 116.6 речной транспорт к к 0.3 55.1 воздушный транспорт 1409.6 115.4 747.9 107.5 железнодорожный транспорт 484.1 89.8 249.2 88.1 автодорожный транспорт 312.7 102.7 148.4 103.8 трубопроводный транспорт 5904.2 199.5 59.7 75.5 передача электроэнергии к к - - др. вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 258.2 110.6 25.3 108.3 Услуги почтовой и курьерской службы 51.8 144.9 18.5 108.1 Услуги по путешествиям 323.7 108.3 1284.7 129.7 Строительные услуги 98.0 65.2 35.6 61.1 Страховые услуги 75.4 167.5 87.1 111.1 Финансовые услуги 130.8 121.6 462.7 97.0 Роялти и лицензионные услуги 53.0 123.9 544.9 110.5 Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 110.6 70.1 94.4 83.9 Деловые услуги 1198.8 113.0 1289.6 93.0 Услуги исследований и разработок 132.2 114.8 17.2 112.4 Профессиональные консалтинговые услуги 554.3 113.1 512.0 101.6 Научные и технические услуги 275.5 127.3 125.3 120.1 Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды 0.1 358.1 87.0 48.1 Услуги с/х и услуги по добыче 31.7 124.6 112.3 97.1 Услуги операционного лизинга 37.5 102.1 343.4 86.6 Услуги, связанные с торговлей, посреднические 73.3 78.9 24.6 91.7 Другие деловые услуги 94.2 112.2 67.8 153.0 Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха 16.2 84.6 8.3 69.4 Государственные и правительственные услуги 7.7 147.7 725.0 92.0

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.

* - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.