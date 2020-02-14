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Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2019г. возросло на 63,5% - Госстат
18:13 14.02.2020 |
Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2019 году возросло на 63,5% по сравнению с 2018 годом - до $8,710 млрд (в 2018 году- $5,329 млрд), сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Основной причиной такого роста профицита в торговле услугами стал скачок их экспорта в РФ сразу на 85,3% - до $6,18 млрд, тогда как импорт услуг из России увеличился всего на 4,4% - до $0,29 млрд. Вероятно это объясняется платежом в $2,9 млрд, который перечислил "Газпром" "Нафтогазу" в конце года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о контракте на транзит.
Согласно данным Госстата, экспорт услуг в январе-декабре 2019 года, по сравнению с январем-декабрем 2018 года, возрос на 30,9% до $15,238 млрд, импорт - на 3,5% до $6,528 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,33 (в 2018 году - 1,84).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за 2019 год
|Экспорт, $ млн
|Экспорт, 2019 к 2018, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, 2019 к 2018, %
|Услуги – всего¹
|15237.5
|130.9
|6527.9
|103.5
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1628.8
|95.9
|3.0
|107.5
|Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике
|6.6
|91.3
|0.1
|211.7
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1622.2
|95.9
|2.9
|104.8
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|235.4
|97.0
|81.7
|97.1
|Транспортные услуги, в т.ч
|9036.4
|154.4
|1509.5
|103.0
|морской транспорт
|580.7
|111.0
|260.1
|116.6
|речной транспорт
|к
|к
|0.3
|55.1
|воздушный транспорт
|1409.6
|115.4
|747.9
|107.5
|железнодорожный транспорт
|484.1
|89.8
|249.2
|88.1
|автодорожный транспорт
|312.7
|102.7
|148.4
|103.8
|трубопроводный транспорт
|5904.2
|199.5
|59.7
|75.5
|передача электроэнергии
|к
|к
|-
|-
|др. вспомогательные и дополнительные транспортные услуги
|258.2
|110.6
|25.3
|108.3
|Услуги почтовой и курьерской службы
|51.8
|144.9
|18.5
|108.1
|Услуги по путешествиям
|323.7
|108.3
|1284.7
|129.7
|Строительные услуги
|98.0
|65.2
|35.6
|61.1
|Страховые услуги
|75.4
|167.5
|87.1
|111.1
|Финансовые услуги
|130.8
|121.6
|462.7
|97.0
|Роялти и лицензионные услуги
|53.0
|123.9
|544.9
|110.5
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|110.6
|70.1
|94.4
|83.9
|Деловые услуги
|1198.8
|113.0
|1289.6
|93.0
|Услуги исследований и разработок
|132.2
|114.8
|17.2
|112.4
|Профессиональные консалтинговые услуги
|554.3
|113.1
|512.0
|101.6
|Научные и технические услуги
|275.5
|127.3
|125.3
|120.1
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0.1
|358.1
|87.0
|48.1
|Услуги с/х и услуги по добыче
|31.7
|124.6
|112.3
|97.1
|Услуги операционного лизинга
|37.5
|102.1
|343.4
|86.6
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|73.3
|78.9
|24.6
|91.7
|Другие деловые услуги
|94.2
|112.2
|67.8
|153.0
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|16.2
|84.6
|8.3
|69.4
|Государственные и правительственные услуги
|7.7
|147.7
|725.0
|92.0
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.
* - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
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