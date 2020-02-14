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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2019 году выросло на 8,8%
18:11 14.02.2020 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2019 году увеличилось на 8,8% по сравнению с 2018 годом и составило $10,723 млрд (в 2018 году - $9,853 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
В 2019 году экспорт товаров по сравнению с 2018 годом увеличился на 5,8% (на $2,720 млрд), составив $50,060 млрд, импорт - на 6,3% (на $3,643 млрд) до $60,784 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (за 2018 году - 0,83).
Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года сократились на 4,6%, импорта - практически не изменились. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2019 года было отрицательное и составило $1,030 млрд. В ноябре 2019 года, также отрицательное, $0,842 млрд
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2019г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 2019г к 2018 г, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 2019г к 2018г, %
|Всего¹
|50060.3
|105.8
|60783.7
|106.3
|Животные, продукты животного происхождения
|1277.2
|105.5
|1071.3
|116.7
|Продукты растительного происхождения
|12914.9
|130.6
|1794.1
|117.3
|- зерновые культуры
|9633.6
|133.1
|180.8
|94.6
|Жиры животного и растительного происхождения
|4732.8
|105.3
|253.3
|94.7
|Готовые пищевые продукты
|3221.1
|106.7
|2616.2
|111.8
|Минеральные продукты
|4867.1
|112.2
|12983.7
|91.5
|Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки
|863.6
|100.3
|12172.3
|90.8
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1931.2
|103.2
|7482.5
|106.0
|Фармацевтическая продукция
|251.1
|116.2
|2142.4
|110.0
|Удобрения
|224.9
|319.4
|1197.3
|123.0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|721.6
|103.9
|3564.3
|100.2
|Кожевенное сырье
|149.1
|90.2
|283.0
|99.3
|Древесина и изделия из нее
|1400.7
|93.7
|307.4
|101.1
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|437.8
|79.8
|1003.0
|92.4
|Текстильные материалы и изделия
|847.2
|100.1
|2373.2
|118.0
|Обувь
|188.4
|90.5
|473.4
|129.7
|Изделия из камня, гипса, цемента
|414.7
|103.2
|785.0
|102.4
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|89.9
|143.9
|94.4
|132.2
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|10257.8
|88.2
|3649.1
|102.1
|- черные металлы
|8737.7
|87.9
|1251.7
|91.6
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4464.7
|95.9
|13307.4
|111.3
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1692.6
|98.2
|6657.6
|102.8
|Электрические машины
|2772.2
|94.6
|6649.7
|121.4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|882.4
|131.8
|6161.4
|135.3
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|136.5
|99.3
|5795.2
|137.2
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|872.4
|105.6
|1003.2
|115.5
|Разные промтовары
|0.6
|63.5
|2.0
|94.6
|Товары, приобретенные в портах
|6.0
|91.2
|381.2
|88.1
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.
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