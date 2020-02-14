Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2019 году выросло на 8,8%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2019 году увеличилось на 8,8% по сравнению с 2018 годом и составило $10,723 млрд (в 2018 году - $9,853 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В 2019 году экспорт товаров по сравнению с 2018 годом увеличился на 5,8% (на $2,720 млрд), составив $50,060 млрд, импорт - на 6,3% (на $3,643 млрд) до $60,784 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (за 2018 году - 0,83).

Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года сократились на 4,6%, импорта - практически не изменились. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2019 года было отрицательное и составило $1,030 млрд. В ноябре 2019 года, также отрицательное, $0,842 млрд

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2019г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт 2019г к 2018 г, % Импорт, $ млн Импорт 2019г к 2018г, % Всего¹ 50060.3 105.8 60783.7 106.3 Животные, продукты животного происхождения 1277.2 105.5 1071.3 116.7 Продукты растительного происхождения 12914.9 130.6 1794.1 117.3 - зерновые культуры 9633.6 133.1 180.8 94.6 Жиры животного и растительного происхождения 4732.8 105.3 253.3 94.7 Готовые пищевые продукты 3221.1 106.7 2616.2 111.8 Минеральные продукты 4867.1 112.2 12983.7 91.5 Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки 863.6 100.3 12172.3 90.8 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1931.2 103.2 7482.5 106.0 Фармацевтическая продукция 251.1 116.2 2142.4 110.0 Удобрения 224.9 319.4 1197.3 123.0 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 721.6 103.9 3564.3 100.2 Кожевенное сырье 149.1 90.2 283.0 99.3 Древесина и изделия из нее 1400.7 93.7 307.4 101.1 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 437.8 79.8 1003.0 92.4 Текстильные материалы и изделия 847.2 100.1 2373.2 118.0 Обувь 188.4 90.5 473.4 129.7 Изделия из камня, гипса, цемента 414.7 103.2 785.0 102.4 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 89.9 143.9 94.4 132.2 Недрагоценные металлы и изделия из них 10257.8 88.2 3649.1 102.1 - черные металлы 8737.7 87.9 1251.7 91.6 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 4464.7 95.9 13307.4 111.3 Реакторы ядерные, котлы, машины 1692.6 98.2 6657.6 102.8 Электрические машины 2772.2 94.6 6649.7 121.4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 882.4 131.8 6161.4 135.3 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 136.5 99.3 5795.2 137.2 Приборы и аппараты оптические, фотографические 872.4 105.6 1003.2 115.5 Разные промтовары 0.6 63.5 2.0 94.6 Товары, приобретенные в портах 6.0 91.2 381.2 88.1

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.