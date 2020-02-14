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Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г сократился в 1,7 раза - Госстат
17:31 14.02.2020 |
В 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% - до $67,31 млрд.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное - $6,21 млрд).
При этом выросло отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС - с $3,47 млрд в 2018 году до $4,56 млрд по итогам 2019 года, преимущественно из-за ухудшения негативного сальдо торговли товарами с $3,06 млрд до $4,56 млрд в 2019 году.
В целом экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% - до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% - до $60,78 млрд.
В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.
В то же время экспорт услуг в 2019 году вырос сразу на 30,9% - до $15,24 млрд, тогда как импорт - только на 3,5% - до $6,53 млрд. таким образом положительное сальдо торговли услугами выросло до $8,71 млрд, по сравнению с $5,33 млрд в 2018 году.
Как сообщалось, отрицательное сальдо внешней торговли за первые три квартала 2019 года составляло $4,07 млрд, тогда как за первые 9 месяцев 2018 года оно также было отрицательным - $3,83 млрд.
Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году оценивалось в $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).
Так, экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6% и составил $57,12 млрд, тогда как импорт увеличился на 14,3% - до $62,94 млрд.
По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6 млн).
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