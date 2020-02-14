Государственная фискальная служба получила временного руководителя

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Возложить временно исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - говорится в распоряжении Кабмина № 108-р от 12 февраля 2020 года.

Другим своим распоряжением №107-р от 12 февраля 2020 года правительство признало утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 года о назначении т. и. о. председателя ГФС Дениса Гутенка.

Как сообщал Укринформ, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб (ГТС) путем разделения Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявило конкурсы на руководителей этих ведомств.

ГНС заработала в конце августа 2019 года, новая Таможенная служба - в начале декабря 2019 года.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, завершающим этапом реформы ГФС в Украине станет создание единой Службы расследований финансовых преступлений.