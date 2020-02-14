Альфа-банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,2%

Альфа-банк (Киев) повысил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,2% с 3% и ожидает ускорение его роста в 2021 году до 3,8%, сообщается в базовом макроэкономическом прогнозе, обнародованном на сайте финучреждения в пятницу.

Согласно документу, банк прогнозирует умеренный рост ВВП в течение трех кварталов этого года в диапазоне 2,3-3,5%. Вместе с тем в четвертом квартале ожидается скачок этого показателя выше 4%-ной отметки, в связи с ожидаемым ускорением банковского кредитования, которое обеспечит новый импульс внутреннему спросу.

"Дополнительным фактором ускорения экономики в конце 2020 года станет эффект низкой базы сравнения, так как именно на последний квартал предыдущего года пришлись локальные провалы производства в промышленности и сельском хозяйстве", - уточняется в прогнозе.

По оценке аналитиков банка, одной из отличительных характеристик 2020 года будет низкая инфляция. Согласно его прогнозу, среднегодовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) составит 3,4%, тогда как соответствующий показатель в октябрьском прогнозе финучреждения прошлого года составлял 6,3%.

"Лишь в конце 2020 года инфляция вернется в целевой диапазон Национального банка Украины (4-6%), реагируя на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление цен производителей", - отмечают аналитики банка.

Эксперты Альфа-банка разделяют обновленный прогноз учетной ставки от Нацбанка и ожидают, что к концу 2020 года этот показатель снизится с текущих 11% до 7%. Вместе с тем они не исключают, что длительное поддержание инфляции ниже целевого диапазона может потребовать еще большего смягчения денежно-кредитной политики.

"В любом случае, снижение процентных ставок в условиях высокого уровня ликвидности банковской системы будет способствовать размораживанию кредитной активности, задавая новый импульс экономическому росту в последующие периоды", - отмечают эксперты.

Согласно макроэкономическому прогнозу, ожидается, что государственный долг Украины снизится с 50,3% в 2019 году до 49,8% в 2020-м.

Кроме того, аналитики Альфа-банка ожидают среднегодовой курс гривни в 2020 году 24,6 грн/$1.

При этом, по его данным, средняя заработная плата по стране может возрасти на 9,4%, тогда как в 2019-м ее рост составил 9,8%, и в абсолютном выражении составит 11,9 тыс. грн.

По оценке аналитиков финучреждения, украинская экономика стала менее уязвимой по отношению к возможным внешним шокам благодаря опережающему росту внутреннего рынка и изменениям в структуре экспорта за последние годы. При этом в среднесрочной перспективе обеспокоенность вызывает возможное ослабление фискальной дисциплины в условиях хронического недовыполнения госбюджета по доходам, в частности из-за снижения инфляции.

"В этом контексте любые инициативы по повышению государственных расходов, в том числе с целью стимулирования экономической активности, следует согласовывать с приоритетом сохранения баланса государственных финансов", - отмечают аналитики.