Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснила порядок передачи показаний счетчиков, начисления и оплаты услуг по водоснабжению и водоотводу.

В сообщении регулятора сказано, что предоставление услуг осуществляется на договорных началах. Потребитель производит оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором.

Отмечается, что счета на оплату оказанной услуги формируются исполнителем или определенным владельцем (совладельцами) другим лицом, осуществляющим распределение объемов коммунальной услуги на основе показаний узла коммерческого учета воды (домовых счетчиков). Исполнитель или определенное владельцем (совладельцами) иное лицо, осуществляющее распределение объемов коммунальной услуги, формирует и предоставляет потребителю (его представителю) счета на оплату предоставленной коммунальной услуги ежемесячно.

«Счета на оплату коммунальной услуги предоставляются потребителю на бумажном носителе. По требованию или с согласия потребителя счета могут предоставляться потребителю в электронном виде, в том числе с помощью доступа к электронным системам учета расчетов потребителей. Счета предоставляются потребителю на безвозмездной основе», - говорится в сообщении.

НКРЭКУ отмечает, что потребитель вправе без дополнительной оплаты получать информацию о проведенной исполнителем услуги начисления платы (с распределением по периодам и видам начислений) и полученные от потребителя платежи.

«Кроме того, обращаем внимание, что снятие показаний с узлов коммерческого учета воды (домовых счетчиков) ежемесячно осуществляется исполнителем услуги или определенным владельцем (совладельцами) другим лицом, осуществляющим распределение объемов услуги, в присутствии потребителя или его представителя (представителя объединения совладельцев многоквартирного дома, управляющего многоквартирного дома), если иное не предусмотрено договором», - пояснил регулятор.

Отмечается также, что снятие показаний узлов распределительного учета воды (квартирных счетчиков) осуществляется потребителями, если иное не предусмотрено договором. Потребитель ежемесячно передает показания узлов распределительного учета воды исполнителю услуг или определенному владельцем (совладельцами) другому лицу, осуществляющему распределение объемов услуги, способом, предусмотренным договором.

«Показания узлов распределительного учета воды (квартирных счетчиков) снимаются потребителем в последний день расчетного периода и предоставляются исполнителю одним из следующих способов, как по телефону, факсу, с помощью электронных сервисов, введенных исполнителем или другим способом, доведенным до сведения потребителя, и указываются в счете на оплату услуг», - говорится в разъяснении.

Исполнитель периодически, не реже одного раза в год, проводит контрольное снятие показаний узлов распределительного учета воды в присутствии потребителя или его представителя.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2020 год.