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АНАЛИТИКА

МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения

19:28 13.02.2020 |

Экономика

 

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал он на брифинге в Вашингтоне в четверг, в то же время затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы является усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда страна лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 гг. и в 2011-2013 гг. Киев выплатил Фонду соответственно SDR1,45 млрд и SDR6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 гг. "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR1,04 млрд, в 2008-2010 гг. - SDR8,72 млрд, в 2014-2018 гг. - $3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR22,41 млрд, выплатил SDR18 млрд, из них SDR2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 гг. Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR6,44 млрд, в том числе SDR0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR1 млрд, на следующий - SDR1,14 млрд.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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