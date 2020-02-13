Финансовые новости
- |
- 13.02.20
- |
- 23:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне
17:14 13.02.2020 |
Национальный банк Украины советует отойти от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов в иностранной валюте в пользу гривни для сокращения валютных рисков, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином - уменьшить, в частности, валютные риски (для бюджета - ИФ). Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированы в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", - сказал Чурий журналистам после встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг.
Это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.
"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", - добавил Чурий.
Акцизы с произведенных в Украине подакцизных товаров в 2019 году принесли в госбюджет 69,9 млрд грн против ожидаемых 85,9 млрд грн, доходы от акцизов с ввезенных в Украину подакцизных товаров составили 53,46 млрд грн при плане в 48 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность
|Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?
|Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС
|Строители анонсировали очередное повышение цен на столичную и пригородную недвижимость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения
|В Кабмине подготовили «сюрприз» для владельцев «спящих» лицензий на добычу нефти и газа
|НБУ рекомендует перейти на расчет доходов бюджета от акцизов в гривне
|Из-за укрепления курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата
|Цена импортного газа в январе продолжила снижаться, – Минэкономики
|Розничная цена автогаза опустилась до уровня ноября 2019 г.
|Протесты дальнобойщиков: в Мининфраструктуры рассказали, о чем договорились с перевозчиками
Это интересно
|Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20
|В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
|США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру
|Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине
|Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20
|Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран
|FTC начала расследование в отношении приобретений Facebook и Google