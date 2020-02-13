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Из-за укрепления курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата
15:48 13.02.2020 |
Из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривни, недопоступления в государственный бюджет в январе составили 2,3 млрд гривен.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты Украины сообщает БизнесЦензор.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.
"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%", - сказал Пацкан.
"Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на что Счетная палата обращает внимание не один год. Судите сами. Фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США. По оценке Счетной палаты это привело к недопоступления 2,3 млрд гривен", - сказал Пацкан.
Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.
Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 7,6% - до 998,28 млрд грн, в том числе по общему фонду - на 5,5%, до 879,83 млрд грн. По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями доходы были недовыполнены на 0,9%, в том числе по общему фонду - на 3,1%.
Расходы госбюджета в минувшем году составили 1 трлн 72,89 млрд грн, что на 8,7% больше расходов госбюджета 2018 года. В том числе по общему фонду они выросли на 8,4% - до 952,98 млрд грн. По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями расходы были недовыполнены на 1,8%, в том числе по общему фонду - на 3,1%.
Госбюджет Украины на 2020 год утвержден с доходами 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе по общему фонду - 1,052 трлн грн. Предельный объем дефицита определен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% прогнозного ВВП.
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