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Украинцам теперь не придется приносить квитанции за оплату госуслуг – Дубилет
11:57 13.02.2020 |
Украинцы смогут оплачивать государственные услуги через интернет-банкинг без необходимости предъявлять бумажную квитанцию.
Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в государственные органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал Дубилет.
Он рассказал, что к сервису check.gov.ua уже подключены все основные государственные органы: сервисные центры МВД, Миграционная служба, ЗАГСы, ЦПАУ, а также услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).
"Кроме времени, для украинцев это будет и экономия денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - отметил Дубилет.
Министр написал, что работники вышеперечисленных государственных учреждений уже получили служебные инструкции, а если кто-то из них будет требовать бумажную квитанцию, он рекомендует обращаться на горячую линию 1545.
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