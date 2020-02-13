DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину путем приобретения 51% акций контейнерного терминала ТИС (ТИС-КТ, порт "Пивденный", Одесская обл.).

"Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World", - написал на своей странице в Facebook совладелец и гендиректор TIS, партнер SD Capital Андрей Ставницер утром в четверг.

Как отмечается в сообщении пресс-службы TIS, сделку реализовала инвестиционная компания SD Capital.

Антимонопольный комитет Украины в четверг рассмотрит разрешение компании DP World Ukraine B.V. (Роттердам, Нидерланды) совместно с компанией Star Span Holdings LTD (Никосия, Кипр) приобрести контроль над компанией Container Terminal Yuzhny B.V. (Амстелвен, Нидерланды).

"Среди первоочередных планов DP World - внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных TIS землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone", - отмечается в сообщении.

Ставницер называет это слияние одной из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, совершавшихся в украинской инфраструктурной отрасли.

"DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка. Лидер мирового рынка входит в Украину, и мы станем точкой опоры DP World в Европе", - прокомментировал он сделку.

По словам главы правления и генерального директора DP World Султана Ахмеда Бин Сулайема, DP World высоко оценивает потенциал роста контейнерного терминала ТИС.

"Мы рады расширению присутствия в Украине... Цель нашей компании - создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира", - заявил он.

По мнению SD Capital, преимущества этой сделки почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна, поскольку это знак качества для инвестиционного климата страны, и опора для дальнейшего роста.

Согласно госреестру физических и юрлиц-предпринимателей, Star Span Holdings владеет долей в уставном капитале ТИС-КТ в размере 218,493 млн грн (81,6%). Еще 17,76% (47,534 млн грн) владеет бизнесмен Алексей Федорычев, 0,62% (1,652 млн грн) - компания "Федкоминвест Монако САМ" (Монако).

В 2019 году "ТИС Контейнерный Терминал" обработал 220 тыс. TEU контейнеров (двадцатифутовый эквивалент), что на 75% больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, TIS в 2019 году обработал 33 млн тонн грузов, что на 28,4% больше, чем за 2018 год.

Группа терминалов "ТИС" с октября 2019 года в сотрудничестве с Maersk Ukraine, судовладельцем EMES и подразделением турецкой контейнерной линии ARKAS запустила услугу трансшипмента, первый фидер еженедельно ходит по маршруту TIS-Поти.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. Общий объем инвестиций группы в активы превышает $770 млн.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира и оперирует 150 бизнесами в 50 странах. Всего у компании 78 морских терминалов по всему миру и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA).

Контейнерные грузоперевозки - основной бизнес компании, приносящий DP World более половины дохода. В 2019 году все операторы группы обработали 71,2 млн TEU (для сравнения: совокупный контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU).

Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 году. Компания осуществила уже три больших инвестиционных проекта, в которых участвуют крупнейшие международные компании: строительство современного зернового терминала с американской корпорацией Cargill, приобретение P&O Maritime буксирного оператора в Украине, и вхождение DP World.