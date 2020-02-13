Финансовые новости
- |
- 13.02.20
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Метпредприятия Украины в январе сократили потребление газа на 3%, электроэнергии - на 7%
08:40 13.02.2020 |
Металлургические предприятия Украины в январе текущего года снизили потребление природного газа на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до около 160 млн куб. м.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" по итогам состоявшегося в среду балансового совещания, потребление электроэнергии метпредприятиями в январе текущего года составило около 940 млн кВт-ч (93% относительно января 2019 года).
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом - до 1,8 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).
В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).
В 2017 году метпредприятия нарастили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт-ч. В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт-ч.
В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.
В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?
|Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС
|Строители анонсировали очередное повышение цен на столичную и пригородную недвижимость
|Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены на дизельное топливо 13 февраля в ряде сетей снизились на 10-50 коп
|МЭА ожидает в I квартале сокращения мирового спроса на нефть впервые за 10 лет
|Украинцам теперь не придется приносить квитанции за оплату госуслуг – Дубилет
|Израиль планирует выйти на европейский рынок СПГ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.02.20
|DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine
|Метпредприятия Украины в январе сократили потребление газа на 3%, электроэнергии - на 7%
Это интересно
|Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20
|Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран
|FTC начала расследование в отношении приобретений Facebook и Google
|Миллиардер Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму в $4,1 млрд
|Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой
|Tesla изменит традиционные органы управления
|Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов