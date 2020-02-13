Финансовые новости
- |
- 13.02.20
- |
- 02:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госстат изменил методику расчета инфляции
23:16 12.02.2020 |
Государственная служба статистики с января 2020 года для расчета инфляции будет учитывать данные в основном крупных городов.
Об этом говорится в приказе Госкомстата от 17 декабря 2019 года, который вступил в силу со 2 января 2020 года.
Отметим, ранее методология расчета предусматривала использование данных областных центров и 3-5 населенных пунктов в каждой области.
Кроме данных из областных центров, Госстат с 2020 года учитывает для расчета индекса потребительских цен данные из Кривого Рога, Мариуполя, Краматорска, Мукачево, Белой Церкви, Броваров, Северодонецка и Лисичанска.
Госслужба статистики также обновила структуру индекса потребительских цен.
«Вес продовольствия в корзине инфляции снижен с 45,4% до 44,7%. Снизили вес: хлеб, макароны, гречка, молоко, сливочное масло, подсолнечное масло, фрукты, капуста, картофель, сахар, табачные изделия. Прибавили в весе: мясо всех видов, творог, сметана, яйца, сало, лук, морковь, кофе, чай, алкогольные напитки», - уточнил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.
Вес жилищно-коммунальных услуг в структуре индекса повышен с 4,9% до 5,4% (в том числе газа с 1,25% до 1,39%).
Повышен также вес автомобилей как товара с 2,4% до 2,8%, автотранспорта как услуги повышен с 2,35% до 3,2%, тогда как доля горюче-смазочных материалов снижена с 3,85% до 3,15%.
Напомним, в января 2020 года инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% по сравнению с 4,1% в январе прошлого года. Годовая инфляция упала до 4,1% из-за декабрьской дефляции.
НБУ прогнозирует, что по итогам года уровень инфляции не превысит 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского
|Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым
|Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака
|Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине готовятся к переходу на стимулирующее регулирование для облэнерго
|Госстат изменил методику расчета инфляции
|В мелком опте 12 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
|Лазорко восстановился на работу в «Укртранснафту»
|Регулятор поддерживает переход учета газа с кубометров на киловатты
|Цена золота незначительно опускается на ослаблении страхов вокруг коронавируса
|Польский регулятор, оштрафовавший Engie на $45 млн, запросил у "Газпрома" документы для расследования о Nord Stream 2
Это интересно
|Миллиардер Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму в $4,1 млрд
|Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой
|Tesla изменит традиционные органы управления
|Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов
|Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima
|Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX
|Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов