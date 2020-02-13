Госстат изменил методику расчета инфляции





Государственная служба статистики с января 2020 года для расчета инфляции будет учитывать данные в основном крупных городов.

Об этом говорится в приказе Госкомстата от 17 декабря 2019 года, который вступил в силу со 2 января 2020 года.

Отметим, ранее методология расчета предусматривала использование данных областных центров и 3-5 населенных пунктов в каждой области.

Кроме данных из областных центров, Госстат с 2020 года учитывает для расчета индекса потребительских цен данные из Кривого Рога, Мариуполя, Краматорска, Мукачево, Белой Церкви, Броваров, Северодонецка и Лисичанска.

Госслужба статистики также обновила структуру индекса потребительских цен.

«Вес продовольствия в корзине инфляции снижен с 45,4% до 44,7%. Снизили вес: хлеб, макароны, гречка, молоко, сливочное масло, подсолнечное масло, фрукты, капуста, картофель, сахар, табачные изделия. Прибавили в весе: мясо всех видов, творог, сметана, яйца, сало, лук, морковь, кофе, чай, алкогольные напитки», - уточнил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Вес жилищно-коммунальных услуг в структуре индекса повышен с 4,9% до 5,4% (в том числе газа с 1,25% до 1,39%).

Повышен также вес автомобилей как товара с 2,4% до 2,8%, автотранспорта как услуги повышен с 2,35% до 3,2%, тогда как доля горюче-смазочных материалов снижена с 3,85% до 3,15%.

Напомним, в января 2020 года инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% по сравнению с 4,1% в январе прошлого года. Годовая инфляция упала до 4,1% из-за декабрьской дефляции.

НБУ прогнозирует, что по итогам года уровень инфляции не превысит 5%.