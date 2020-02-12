Кабмин планирует внедрить акцизные марки для маркировки алкоголя со штрих-кодом и QR-кодом с 1 мая

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен утвердить марки акцизного налога нового образца для маркировки алкогольных напитков со штрих-кодом и QR-кодом, в которых закодирован уникальный номер марки, предназначенный для ее электронной идентификации, и внедрить их с 1 мая 2020 года.

Согласно проекту постановления правительства, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 апреля акцизных марок нового образца, провести по состоянию на 1 мая инвентаризацию акцизных марок и до 1 июня обеспечить возврат акцизных марок предыдущего образца на госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего их уничтожения.

Полиграфкомбинат "Украина" до 31 августа должен уничтожить марки старого образца, и обеспечить изготовление, безоплатный обмен и доставку акцизных марок нового образца продавцу до 31 августа.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас учет акцизной марки ведется в бумажном виде, что не позволяет осуществлять надлежащий контроль над оборотом алкогольных напитков торговых сетях. Ожидается, что использование штрих-кодов и QR-кодов на акцизной марке будет способствовать усилению госконтроля за оборотом алкогольных напитков и уменьшит возможность продажи контрафактной продукции.

