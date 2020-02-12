Финансовые новости
- |
- 12.02.20
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин планирует внедрить акцизные марки для маркировки алкоголя со штрих-кодом и QR-кодом с 1 мая
14:15 12.02.2020 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен утвердить марки акцизного налога нового образца для маркировки алкогольных напитков со штрих-кодом и QR-кодом, в которых закодирован уникальный номер марки, предназначенный для ее электронной идентификации, и внедрить их с 1 мая 2020 года.
Согласно проекту постановления правительства, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 апреля акцизных марок нового образца, провести по состоянию на 1 мая инвентаризацию акцизных марок и до 1 июня обеспечить возврат акцизных марок предыдущего образца на госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего их уничтожения.
Полиграфкомбинат "Украина" до 31 августа должен уничтожить марки старого образца, и обеспечить изготовление, безоплатный обмен и доставку акцизных марок нового образца продавцу до 31 августа.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас учет акцизной марки ведется в бумажном виде, что не позволяет осуществлять надлежащий контроль над оборотом алкогольных напитков торговых сетях. Ожидается, что использование штрих-кодов и QR-кодов на акцизной марке будет способствовать усилению госконтроля за оборотом алкогольных напитков и уменьшит возможность продажи контрафактной продукции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского
|Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым
|Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака
|Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В мелком опте 12 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
|Лазорко восстановился на работу в «Укртранснафту»
|Регулятор поддерживает переход учета газа с кубометров на киловатты
|Цена золота незначительно опускается на ослаблении страхов вокруг коронавируса
|Польский регулятор, оштрафовавший Engie на $45 млн, запросил у "Газпрома" документы для расследования о Nord Stream 2
|Суд приостановил раскритикованное ЕС решение НКРЭКУ по экспорту электроэнергии
|Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта украинской кукурузы в 2019/20 МГ на 0,5 млн тонн
Это интересно
|Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой
|Tesla изменит традиционные органы управления
|Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов
|Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima
|Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX
|Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов
|Volvo и Geely рассматривают вопрос о полном слиянии