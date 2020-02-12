Украинский автопром начал год с падения на 5%

По предварительным данным Укравтопрома, на украинских заводах в январе было изготовлено 849 единиц автотранспортных средств, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Напомним, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.

Январская сборка легковых автомобилей уменьшилась на 5% до 787 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар.

Выпуск автобусов сократился на 10% до 54 шт.

Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил «Черкасский автобус» - 30 шт. На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 шт. и один автобус был произведен на ЗАЗе.

О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только «Черкасский автобус» - 8 машин.