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Украинский автопром начал год с падения на 5%
12:04 12.02.2020 |
По предварительным данным Укравтопрома, на украинских заводах в январе было изготовлено 849 единиц автотранспортных средств, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Напомним, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.
Январская сборка легковых автомобилей уменьшилась на 5% до 787 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар.
Выпуск автобусов сократился на 10% до 54 шт.
Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил «Черкасский автобус» - 30 шт. На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 шт. и один автобус был произведен на ЗАЗе.
О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только «Черкасский автобус» - 8 машин.
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