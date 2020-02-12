Диджитализация: Кабмин и ЕС подписали новую программу на €25 миллионов

Кабинет Министров Украины и Европейский Союз 11 февраля подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграмме.

"Только правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Диджитализация - это, прежде всего, победа над коррупцией", - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что цель правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг.

"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает ", - добавил премьер.