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Украина и ЕС могут в следующем году принять обновленное соглашение о ЗСТ - еврокомиссар Варгеи
23:31 11.02.2020 |
Еврокомиссар Оливер Варгеи считает, что подготовительную работу по дальнейшему пересмотру Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС можно завершить в этом году, чтобы в следующем году подписать все необходимые документы.
Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения сказал во время совместного с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
"В наших планах есть пересмотр Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и приложений к этому соглашению. Мы планируем сделать всю возможную подготовительную предварительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее провести этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы также в следующем году", - сказал Варгеи.
Варгеи также заверил Гончарука, что новый состав Еврокомиссии продолжает поддерживать Украину и будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей. "Когда речь идет о суверенитете и целостности границ Украины, мы не готовы ни на какие компромиссы в этих вопросах и будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в украинском правительстве считают, что пересмотр условий зоны свободной торговли с ЕС откроет новые возможности для усиления торговли с Европейским Союзом.
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