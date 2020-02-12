Украина и ЕС могут в следующем году принять обновленное соглашение о ЗСТ - еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссар Оливер Варгеи считает, что подготовительную работу по дальнейшему пересмотру Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС можно завершить в этом году, чтобы в следующем году подписать все необходимые документы.

Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения сказал во время совместного с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"В наших планах есть пересмотр Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и приложений к этому соглашению. Мы планируем сделать всю возможную подготовительную предварительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее провести этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы также в следующем году", - сказал Варгеи.

Варгеи также заверил Гончарука, что новый состав Еврокомиссии продолжает поддерживать Украину и будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей. "Когда речь идет о суверенитете и целостности границ Украины, мы не готовы ни на какие компромиссы в этих вопросах и будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в украинском правительстве считают, что пересмотр условий зоны свободной торговли с ЕС откроет новые возможности для усиления торговли с Европейским Союзом.