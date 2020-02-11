Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 5,9%.

С начала года оптовые цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 5,2%, в перерабатывающей промышленности - снизились на 0,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 8,1%.

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2020 року¹ (до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

Код за КВЕД-2010 Усього з них: в межах України за межі України Промисловість B+C+D 94,1 95,1 88,7 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 83,4 78,2 96,5 з неї: Добування кам'яного вугілля 05.1 68,5 68,5 - Добування сирої нафти та природного газу 06 79,5 79,5 - Добування металевих руд 07 88,2 75,6 95,3 Переробна промисловість C 94,5 97,6 86,3 з неї: Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10–12 100,9 103,0 92,8 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 10.1 99,6 99,6 97,2 Виробництво молочних продуктів 10.5 107,3 107,2 109,4 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 10.7 106,4 107,8 88,8 Виробництво цукру 10.81 96,3 98,0 … 2 Виробництво напоїв 11 106,6 107,0 99,9 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 102,3 102,8 98,6 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16–18 93,7 96,7 88,0 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 87,8 88,2 66,0 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 93,7 92,6 93,7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 110,0 111,4 94,6 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 101,3 103,0 88,4 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 82,1 85,1 79,3 Машинобудування 26-30 96,6 96,6 96,5 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 102,0 104,0 95,8 Виробництво електричного устатковання 27 83,5 81,2 96,3 Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 28 99,5 101,0 96,2 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 29, 30 101,2 101,7 94,4 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 96,8 96,8 - Товари проміжного споживання 88,7 90,3 86,3 Інвестиційні товари 101,4 102,4 95,6 Споживчі товари короткострокового використання 102,0 104,0 94,2 Споживчі товари тривалого використання 102,6 105,7 96,2 Енергія 92,7 92,7 66,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.