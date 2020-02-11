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Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%
17:53 11.02.2020 |
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 5,9%.
С начала года оптовые цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 5,2%, в перерабатывающей промышленности - снизились на 0,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 8,1%.
Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2020 року¹ (до відповідного періоду попереднього року)
(відсотків)
|
|
Код за КВЕД-2010
|
Усього
|
з них:
|
в межах України
|
за межі України
|
Промисловість
|
B+C+D
|
94,1
|
95,1
|
88,7
|
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
|
B
|
83,4
|
78,2
|
96,5
|
з неї:
Добування кам'яного вугілля
|
05.1
|
68,5
|
68,5
|
-
|
Добування сирої нафти та природного газу
|
06
|
79,5
|
79,5
|
-
|
Добування металевих руд
|
07
|
88,2
|
75,6
|
95,3
|
Переробна промисловість
|
C
|
94,5
|
97,6
|
86,3
|
з неї:
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
|
10–12
|
100,9
|
103,0
|
92,8
|
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
|
10.1
|
99,6
|
99,6
|
97,2
|
Виробництво молочних продуктів
|
10.5
|
107,3
|
107,2
|
109,4
|
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
|
10.7
|
106,4
|
107,8
|
88,8
|
Виробництво цукру
|
10.81
|
96,3
|
98,0
|
… 2
|
Виробництво напоїв
|
11
|
106,6
|
107,0
|
99,9
|
Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
|
13–15
|
102,3
|
102,8
|
98,6
|
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
|
16–18
|
93,7
|
96,7
|
88,0
|
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
|
19
|
87,8
|
88,2
|
66,0
|
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
|
20
|
93,7
|
92,6
|
93,7
|
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
|
21
|
110,0
|
111,4
|
94,6
|
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
|
22, 23
|
101,3
|
103,0
|
88,4
|
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
|
24, 25
|
82,1
|
85,1
|
79,3
|
Машинобудування
|
26-30
|
96,6
|
96,6
|
96,5
|
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
|
26
|
102,0
|
104,0
|
95,8
|
Виробництво електричного устатковання
|
27
|
83,5
|
81,2
|
96,3
|
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
|
28
|
99,5
|
101,0
|
96,2
|
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
|
29, 30
|
101,2
|
101,7
|
94,4
|
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
|
D
|
96,8
|
96,8
|
-
|
|
|
|
|
|
Товари проміжного споживання
|
|
88,7
|
90,3
|
86,3
|
Інвестиційні товари
|
|
101,4
|
102,4
|
95,6
|
Споживчі товари короткострокового використання
|
|
102,0
|
104,0
|
94,2
|
Споживчі товари тривалого використання
|
|
102,6
|
105,7
|
96,2
|
Енергія
|
|
92,7
|
92,7
|
66,0
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.
Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
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