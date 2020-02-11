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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%

17:31 11.02.2020 |

Экономика

 

Теплая зима, а также экспорт зерновых и руды, значительное увеличение импорта угля обусловили рост объемов перевалки грузов в украинских портах более чем на 20% - до 13,5 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины, передает БизнесЦензор.

Первое место по объемам перевалки продолжают занимать зерновые грузы. За январь 2020 года через морские порты было отгружено 4,7 млн тонн (+22%). Почти на треть (+32%) по сравнению с началом 2019 года увеличилась перевалка руды - до 3,1 млн тонн.

"В течение января 2020 года была зафиксирована рекордная динамика в перевалке угля. За первый месяц года было перегружено в 4,2 раза больше - почти 771 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, продолжается положительная динамика по приросту контейнерных грузов, количество которых увеличилось на 15,8% и составило 89,7 тыс. TEU.

"Увеличение перевалки грузов в украинских морских портах произошло в основном за счет экспорта. За первый месяц в экспортном направлении обработано 10,2 млн тонн, что на 1,5 млн тонн или 17% больше чем за аналогичный период прошлого года. Импортных грузов обработано 2,2 млн тонн: +595 тыс. тонн или 37%, транзитных грузов 965 тыс. тонн: +210 тыс. тонн, или 28%", - уточнили в АМПУ.

В то же время перевалка на внутреннем сообщении за январь 2020 года выросла на 45% или на 29 тыс. тонн и составила более 93 тыс. тонн. В большинстве на внутреннем сообщении между портами перевозили хлебные, другие сыпучие грузы и масло.

По данным АМПУ, в пятерку лидеров по перевалке среди украинских портов входят: "Пивденный", Николаевский Черноморский, Одесский и Мариупольский порты. Возглавляет пятерку порт "Пивденный" с приростом перевалки в 28,5%. За месяц здесь обработано 4,6 млн тонн. На втором месте Николаевский порт - 2,6 млн тонн, что на 13% больше чем в январе 2019 года. На третьем - порт "Черноморск" - 2,3 млн тонн (+16,7%). В Одесском порту за январь 2020 года обработали более 2 млн тонн (+4,7%). Замыкает пятерку порт "Мариуполь", который продемонстрировал 65% увеличения перевалки и достиг за месяц полумиллионной отметки- более 551 тыс. тонн. Однако вплотную к нему приблизился специализированный порт "Ольвия", где в январе было перевалено более 491 тыс. тонн грузов.

С начала 2020 года в украинские морские гавани зашло 958 грузовых судов, что превышает аналогичные показатели прошлого года почти на 12%.

Кроме того, за первый месяц этого года благодаря благоприятным погодным условиям Днепром уже перевезли 390,8 тыс. тонн грузов, что более чем в 6 раз больше чем в начале прошлого года (61,2 тыс. тонн). Главным грузом речных перевозок является зерно - 208 тыс. тонн, на втором месте стройматериалы - 161,7 тыс. тонн. Третьим по объему является металлопродукция - 21,1 тыс. тонн.

В январе 2020 года осуществлено 339 судопроходов главной рекой страны, что в 8,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2019 года морские порты Укрианы увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (исключая порты, расположенные в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тон.
 

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