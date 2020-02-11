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СЕТАМ получил нового руководителя
08:27 11.02.2020 |
Исполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «СЕТАМ» с 10 февраля 2020 года возложено на заместителя генерального директора по юридическим вопросам ГП «СЕТАМ» Писанчина Николая Михайловича.
Об этом информирует пресс-служба Минюста.
"Приказом Министерства юстиции Украины №557/к от 07.02.2020 года исполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «СЕТАМ» с 10 февраля 2020 года возложено на заместителя генерального директора по юридическим вопросам ГП «СЕТАМ» Писанчина Николая Михайловича", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Николай Писанчин родился в селе Ряснополь, Березовского района, Одесской области. Окончил Одесский юридический институт НУВД (2003), квалификация - юрист. Аспирант кафедры гражданского процесса в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Занимал руководящие должности в промышленном секторе.
Как сообщалось, приказом Министерства юстиции от 15 января 2016 года и. о. генерального директора государственного предприятия "СЕТАМ" был назначен Виктор Вишнев.
4 февраля 2020 года на пресс-конференции на тему: "СЕТАМ - итоги работы команды за 5 лет. Реализация арестованного имущества онлайн в Украине" Вишнев сообщил, что будет обращаться в Министерство юстиции с просьбой удовлетворить его заявление о добровольном расторжении контракта с ним, как с руководителем "СЕТАМ".
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