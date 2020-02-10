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В 2019 году доходы местных бюджетов выросли на 17,6%, или на 41,086 млрд гривен до 275,016 млрд гривен
17:19 10.02.2020 |
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 165,431 млрд гривен, что на 19,8% млрд гривен больше по сравнению с 2018 годом.
Поступления от единого налога выросли на 19,3% до 35,192 млрд гривен, от платы за землю - на 20,2% до 32,835 млрд гривен.
Доходы от налога на недвижимость выросли на 34,3% до 4,883 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, в конце прошлого года Зеленский представил изменения в Конституцию в части децентрализации.
После критики законопроекта Президент отозвал его из Верховной Рады.
Ожидается, что реформа местного самоуправления завершится уже в текущем году.
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