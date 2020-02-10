Гончарук о варрантах Яресько: У нас есть долговая стратегия

По оценкам правительства, в 2020 году по экономическому росту Украина может выйти за 4%, у Кабмина есть разные сценарии относительно выплат по варрантам Яресько в случае мощного роста украинской экономики.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил премьер Алексей Гончарук.

На вопрос, какой у него прогноз по экономическому росту в 2020 году, глава правительства ответил:

"Сложный вопрос. По прогнозу сейчас, в четвертом квартале 19-го года, экономический рост, очевидно, замедляется по сравнению с третьим кварталом. Это связано с мировыми трендами на мировых рынках.

Мы очень сырьевые на самом деле, к сожалению. А это значит, что мы очень зависимы от конъюнктуры внешних рынков. На внешних рынках для нас в конце 3-го, в 4-м квартале были пробелы, для металлургии в частности. И это привело к тому, что отдельные предприятия испытывали серьезную проблему", - заявил глава правительства.

"Второе - теплая зима. Как это ни парадоксально, но энергетика - это также промышленность, ну, по крайней мере она так учитывается. И поэтому то, что погода такая теплая, приводит к тому, что меньше электроэнергии производится и потребляется, как следствие - меньше сжигается горючего. Ну, то есть, все это ВВП, это нужно понимать.

Поэтому, если говорить о цифрах, то у нас будет замедление в 4-м квартале, но объективно в 20-м году мы можем выйти за 4% нашим оценкам", - добавил он.

Гончарук отметил, что не считает прогноз по росту ВВП на 40% за 5 лет слишком оптимистичным или нереалистичным.

В случае такого мощного роста Украина будет вынуждена платить большие компенсации по варрантам Яресько, которые начинают действовать с 2021 года. На вопрос, считали ли вправительстве, о каких суммах может идти речь, премьер ответил:

"Конечно, постоянно считаем. Это же не первый опыт в мире. Это объективная реальность, это есть, и мы с этим как страна должны работать.

Стратегия, что с этим делать, у нас есть, там есть разные сценарии, я бы их, очевидно, озвучивать не хотел, потому что это тот случай, когда ты озвучиваешь свой план действий, стратегию, и он часто становится невозможным до реализации".

При этом, он отрицает, что среди возможных сценариев может быть вопрос невыполнения обязательств.

"Нет. Украина будет выполнять свои обязательства, потому что это доверие. Нам как стране вообще нужны дешевые ресурсы, максимально дешевые. А для этого нам нужно стабильно демонстрировать, что мы прогнозируемое, надежное государство, прогнозируемый, надежный партнер.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе - это наиболее выигрышная стратегия и мы будем ее придерживаться.

Нам нужно работать над тем, чтобы расти в международных рейтингах, нам нужно работать, чтобы улучшать наши индексы международные, чтобы рейтинги агентств повышали суверенный рейтинг Украины - это важная макрозадача", - подчеркнул глава правительства.

"Я думаю, что любые наши обязательства не должны сдерживать нас от желания, чтобы наша экономика росла. Ну, то есть это не повод говорить: "Давайте будем замедлять экономику, давайте будем сдерживать ее рост, для того, чтобы не возникали эти обязательства".

Понимаете, это очень чувствительная тема. Почему? Потому что любая моя оценка в том числе влияет на стратегию, которую мы будем выбирать. Поэтому давайте так: мы знаем, что делать, у нас есть долговая стратегия, у нас есть отличная команда, которая руководит долгом. И мы будем искать правильный момент и правильные решения, чтобы в случае, когда украинская экономика будет расти значительно сильнее, чем растет сейчас, это создавало бы минимальный негативный эффект на наши обязательства", - рассказал он.

"Многие пытаются представить цель 40% как обещание. Я считаю, что это достаточно опасная интерпретация. Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет.

Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги", - сказал также Гончарук.

Напомним:

В НБУ ожидают роста ВВП на уровне 3,5-4% в 2020-2022 годах.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Украина и Комитет кредиторов в 2015 году достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.