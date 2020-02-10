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Гостаможенная служба подготовила законопроект о криминализации контрабанды, – Нефьодов
Государственная таможенная служба Украины подготовила законопроект о криминализации контрабанды, заявил глав службы Максим Нефьодов.
Об этом он сказал в интервью ZN.UА.
"Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, офис президента поддерживает такую позицию", - сказал Нефьодов.
Он заявил, что Гостаможенная служба выступает за криминализацию контрабанды, и эту позицию поддерживают представители Евросоюза.
"Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно тянется годами. Там совсем другие стандарты доказательства. Поэтому существует позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать...), но в реальности получим худшие результаты. Мы не поддерживаем эту позицию и выступаем за криминализацию, как это действует во многих странах. Но наша позиция предусматривает криминализацию с достаточно высокого порога. Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в том случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", - сказал Нефьодов.
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