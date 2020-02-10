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Восемь украинских стартапов получат 9 миллионов от государства, – Гончарук
08:41 10.02.2020 |
Украинский Фонд стартапов выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
"Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны. Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.
Победители делятся на две категории. Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($50 тыс.). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн ($25 тыс.).
Seed-гранты получат:
* AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
* GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
* BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
* FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
* Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению;
* Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Pre-seed гранты получат:
* Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
* BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Украинский Фонд Стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Подать заявку можно на сайте Фонда.
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