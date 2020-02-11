Средняя пенсия в Украине на 1 января 2020 года составила 3082 гривни

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 гривень, говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

По данным ПФУ, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3064 гривни. 12,8% - пенсии по инвалидности (средняя - 2641 гривня), 5,7% - по потере кормильца (средний размер 2916 гривен). Пенсии по выслуге лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером - 4500 гривен, а социальные - всего 0,7% (1644 гривни средняя).

Всего в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона это работающие пенсионеры.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен - дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета. Размер максимальной пенсии в 2020 году будут увеличивать трижды.