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Нефедов сказал, когда товарно-транспортные накладные переведут в электронный вид
07:56 10.02.2020 |
Глава таможенной службы Максим Нефедов надеется, что через некоторое время полностью переведут все товарно-транспортные накладные в электронный вид, и будет полная база, которая позволит отслеживать движение товаров.
Об этом он сказал в интервью DT.UА.
"Я очень надеюсь, что через некоторое время мы полностью переведем все товарно-транспортные накладные в электронный вид, и у нас будет полная база, что позволит отслеживать движение товаров. Мы (скорее даже Минфин и налоговая) работаем над тем, чтобы сделать штрих -коды на определенные категории товаров. На сигареты и алкоголь, и, возможно, в будущем - на медицину. Но мне кажется фантастикой, трудно поверить в то, что можно заставить китайские компании лепить украинский штрих-код на каждую партию джинсов. Однако даже работа с подакцизной группой вместе с единой базой ТТН (товарно-транспортные накладные ред.), с помощью которой можно будет в электронном виде отслеживать движение товара, - это уже очень мощная вещь ", - отметил Нефедов.
Он добавил, что это не вопрос месяцев, поскольку требует интеграции в единую систему всех субъектов экономической деятельности, украинских ритейлеров и крупных торговых компаний. "Видимо, это дело нескольких лет, и движение в этом направлении кардинально необходимо", - отметил глава таможни.
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