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Минцифра Украины: майнинг не требует законодательного регулирования
07:45 10.02.2020 |
Министерство цифровых трансформаций Украины выпустило манифест о виртуальных активах, в котором заявило, что майнинг не требует регулирования со стороны государственных органов.
«Майнинг не требует регуляторной деятельности со стороны государственных надзорных органов или других посторонних правил, эта деятельность регулируется самим протоколом и участниками сети», - сказано в манифесте.
Ведомство подчеркнуло, что придерживается лояльности к деятельности в майнинг-сфере как составной открытых децентрализованных сетей.
В вопросе налогообложения операций с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг, связанных с ними, Минцифра обещает использовать передовой международный опыт.
Для оценки рыночной потребности в инновациях с использованием цифровых технологий и управления рисками ведомство создаст специальные «песочницы».
Также в планах чиновников обеспечение взаимодействия исполнительных органов власти по операциям с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.
Ранее представители Минцифры и межфракционного депутатского объединения Blockchain4Ukraine разъяснили механизм работы закона, предусматривающего финансовый мониторинг виртуальных активов.
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