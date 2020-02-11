Минцифра Украины: майнинг не требует законодательного регулирования

Министерство цифровых трансформаций Украины выпустило манифест о виртуальных активах, в котором заявило, что майнинг не требует регулирования со стороны государственных органов.

«Майнинг не требует регуляторной деятельности со стороны государственных надзорных органов или других посторонних правил, эта деятельность регулируется самим протоколом и участниками сети», - сказано в манифесте.

Ведомство подчеркнуло, что придерживается лояльности к деятельности в майнинг-сфере как составной открытых децентрализованных сетей.

В вопросе налогообложения операций с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг, связанных с ними, Минцифра обещает использовать передовой международный опыт.

Для оценки рыночной потребности в инновациях с использованием цифровых технологий и управления рисками ведомство создаст специальные «песочницы».

Также в планах чиновников обеспечение взаимодействия исполнительных органов власти по операциям с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

Ранее представители Минцифры и межфракционного депутатского объединения Blockchain4Ukraine разъяснили механизм работы закона, предусматривающего финансовый мониторинг виртуальных активов.



