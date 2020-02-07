Заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать

В течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, заинтересованность украинцев Германией обусловлена смягчением условий трудоустройства для работников, которые не являются гражданами ЕС, которое будет введено в марте 2020 года.

"Однако, несмотря на такое смягчение и увеличение заинтересованности украинцев в поиске работы в Германии, мы оцениваем риск интенсификации миграции в эту страну как умеренный, поскольку ключевые барьеры для трудоустройства сохраняются - необходимость доказать квалификацию и знание языка", - отмечается в отчете.

По данным НБУ, в течение последних нескольких лет на рынке труда наблюдается дефицит работников рабочих специальностей, что среди прочих факторов обусловлено миграционными процессами.

"Согласно результатам социологических опросов, именно более высокая оплата труда за рубежом - главная причина выезда украинских трудовых мигрантов. Чем выше соотношение зарплат за рубежом до зарплат в Украине, тем большая заинтересованность в работе за рубежом. В последние годы это соотношение сокращалось из-за роста зарплат в Украине. В 2019 году эффект этого фактора усилился благодаря укреплению гривны", - отмечают в НБУ.

Отметим, по данным НБУ, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).

Как сообщало РБК-Украина, с 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси.