Финансовые новости
- |
- 07.02.20
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать
19:35 07.02.2020 |
В течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в отчете, заинтересованность украинцев Германией обусловлена смягчением условий трудоустройства для работников, которые не являются гражданами ЕС, которое будет введено в марте 2020 года.
"Однако, несмотря на такое смягчение и увеличение заинтересованности украинцев в поиске работы в Германии, мы оцениваем риск интенсификации миграции в эту страну как умеренный, поскольку ключевые барьеры для трудоустройства сохраняются - необходимость доказать квалификацию и знание языка", - отмечается в отчете.
По данным НБУ, в течение последних нескольких лет на рынке труда наблюдается дефицит работников рабочих специальностей, что среди прочих факторов обусловлено миграционными процессами.
"Согласно результатам социологических опросов, именно более высокая оплата труда за рубежом - главная причина выезда украинских трудовых мигрантов. Чем выше соотношение зарплат за рубежом до зарплат в Украине, тем большая заинтересованность в работе за рубежом. В последние годы это соотношение сокращалось из-за роста зарплат в Украине. В 2019 году эффект этого фактора усилился благодаря укреплению гривны", - отмечают в НБУ.
Отметим, по данным НБУ, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).
Как сообщало РБК-Украина, с 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Золотая акция». Как Сытник будет шантажировать Зеленского Приватбанком
|Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине
|Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука
|Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать
|В мелком опте 7 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
|Частные компании увеличили импорт газа в Украину в 2 раза
|Оптовые цены ДТ в первую неделю февраля опустились до минимума за 2,5 года
|Кабмин недоволен работой «Нафтогаза» - Оржель
|Потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10% - Оржель
Это интересно
|Немецкие учёные создали самый быстрый высокоточный 3D-принтер
|Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес
|Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала
|Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии
|Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы
|Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе