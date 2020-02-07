НБУ посчитал чистые потери госбюджета от укрепления гривны

Из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн или 2,3% доходов государственного бюджета. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, влияние ревальвации гривны на бюджетную сферу неоднозначно - доходы импорта ниже, но есть экономия на валютных расходах и выгодах от улучшения восприятия рисков инвесторами.

"Укрепление гривны действительно негативно сказывается на поступлениях в бюджет, поскольку доля налогов, связанных с импортом, достигает почти 40% от общих доходов государственного бюджета. По оценкам НБУ, укрепление гривны объясняет лишь около половины недовыполнение плана налоговых поступлений", - говорится в отчете.

По данным НБУ, остальные потери обусловлена:

* нереализацией других макроэкономических допущений и прогнозов, на которых основывался бюджет - падение объемов производства подакцизных товаров (табачных изделий), объемов добычи газа, более низкая цена на импортируемый природный газ и низкие темпы роста импорта;

* введением льгот по НДС для импорта оборудования ВИЭ, которые не были учтены при разработке бюджета на 2019 год; погашением остатка по невозмещенному за предыдущий год НДС в начале года; импортом газа в режиме "таможенного склада"

С другой стороны, из-за более крепкого фактического обменного курса по сравнению с заложенным в бюджет возникает экономия на долговых валютных выплатах и расходах бюджета на импортируемые товары и услуги (например, на закупки лекарств), напомнили в НБУ.

"Укрепление гривны имело и положительные последствия для бюджетного сектора. Вместе со взвешенной фискальной политикой оно способствовало более быстрому снижению государственного и гарантированного государством долга к ВВП. Этот показатель влияет на восприятие рисков внешними инвесторами и формирование суверенных рейтингов. Это способствовало притоку внешних портфельных инвестиций в государственный сектор, что, в свою очередь, позволило снизить стоимость обслуживания гривневого государственного долга, продлить его срочность и улучшить валютную структуру. Также благодаря улучшению восприятия инвесторами и мягким финансовым условиям рекордными в 2019 году были внешние долговые привлечения реального сектора", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным НБУ, чистые потери предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2019 году от укрепления курса гривны к доллару были в несколько раз меньшими по сравнению с потерями от снижения цен.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составил 998,2 млрд грн, что на 3,4% или на 35,3 млрд грн меньше плана (1 033 млрд грн).