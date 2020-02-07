Украина в январе-2020 сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем на четверть к январю-2019

Металлургические предприятия Украины в январе текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $713,285 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 17,16% общего объема поступлений от экспорта товаров против 24,11% за первый месяц прошлого года.

В декабре-2019 поступления от экспорта черных металлов составляли $521,764 млн.

При этом Украина в январе текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 19,6% - до $64,613 млн. В декабре этот показатель составлял $73,843 млн.

Кроме того, Украина в январе-2020 сократила экспорт металлоизделий на 12,8% - до $63,834 млн. В декабре их поставлено на $93,856 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 10,4% - до $56,665 млн. В декабре их ввезено на $87,944 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.

