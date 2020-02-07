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Украина и США договорились развивать сотрудничество в сфере экспортного контроля
13:28 07.02.2020 |
Представители Украины и США договорились развивать сотрудничество в сфере экспортного контроля и нераспространения оружия массового уничтожения и соответствующих товаров и технологий.
Об этом сообщило Посольство США в Украине по итогам диалога высокого уровня, который состоялся в Киеве 4-5 февраля, передает БизнесЦензор.
"Недавно США и Украина завершили диалог по вопросам экспортного контроля, а также лучшего опыта по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и соответствующих товаров и технологий. Главы каждой делегации подтвердили приверженность обеих стран к общим целям в области международной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения и согласились развивать сотрудничество в сфере экспортного контроля", - сказано в сообщении.
Украинские руководители сделали акцент на нынешних реформах для усиления осуществления Украиной национального экспортного контроля, что соответствует лучшим международным практикам и рекомендациям.
Главы делегаций обеих стран подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией, и обратили внимание на ряд инструментов, инстанций и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного использования, связанных с оружием массового уничтожения государственным и негосударственным субъектам, которые вызывают беспокойство.
Партнерство США и Украины по делам экспортного контроля и нераспространения оружия массового уничтожения длится более 20 лет, а диалог продолжил и укрепил это плодотворное сотрудничество.
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