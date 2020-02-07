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Нефедов рассказал о трех основных направлениях борьбы с контрабандой
08:23 07.02.2020 |
Государственная таможенная служба сконцентрировалась на трех ключевых направлениях борьбы с контрабандой, которые имеют макроэкономическое влияние, и перекрывать их можно только одновременно.
Об этом в интервью DT.UA сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
"Основные три направления борьбы, на которых мы сейчас концентрируемся: контейнеры в Одессе, фуры в Западной Украине, почта и авиакарго. Почему именно эти направления? Потому что они перетекают друг между другом", - сказал глава службы.
Он считает, что эти три направления являются макроэкономическими и перекрыть их можно только вместе.
"Люди очень легко переориентируются. Можно теоретически остановить всю Одессу, а люди (те же) поедут в Черновцах или на Волыни. Это же касается и почты. Сжимать можно только вместе, сжимать что-то одно из них - это фикция. Можно отчитываться, что мы на 90% перекрыли схему, но контрабандисты будут только аплодировать и везти по другому направлению", - добавил Нефедов.
Как сообщал Укринформ, по словам председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, объемы контрабанды в Украине оцениваются в десятки миллиардов долларов, и если некоторые схемы можно прикрыть на 95%, то другие прикрыть невозможно.
С начала 2020 года Государственная таможенная служба Украины каждый рабочий день перечисляет в бюджет почти 1 млрд грн.
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