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Укравтодор начал объявлять тендеры на ремонт и строительство дорог
08:19 07.02.2020 |
В системе государственных закупок ProZorro началось объявление тендеров на строительство и ремонт дорог в соответствии с правительственным постановлением от 29 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"С 5 февраля в системе государственных закупок ProZorro начали публиковаться основные тендеры на объекты ремонтно-строительных работ согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 29.01.2020 № 36 «Некоторые вопросы дорожного хозяйства»", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объявленные закупки сориентированы на реализацию базового сценария Укравтодора, который предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ на 1,3 тыс. км дорог государственного значения. Они финансируются из Государственного дорожного фонда, в котором в 2020 году на эти нужды предусмотрено 31,5 млрд грн.
"Подтверждение каждого следующего источника финансирования (20 млрд грн под государственные гарантии) и дополнительное финансирование (35 млрд грн) откроет возможность принятия новых постановлений правительства и начинать закупки, которые будут направлены на обновление более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения", - добавили в Укравтодоре.
Как сообщалось, 27 января 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) презентовало планы обновления дорог на 2020 год. На восстановление украинских дорог правительство Украины в 2020 году планирует привлечь 85 миллиардов гривень.
Постановлением Кабинета министров от 29 января 2020 года № 36 утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы финансирования за счет специального фонда госбюджета.
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