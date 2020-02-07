В «Слуге народа» рассказали, почему нужно повышать пенсионный возраст

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В «Слуге народа» рассказали, почему нужно повышать пенсионный возраст

08:03 07.02.2020 |

Экономика

 

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Об этом она сказала в интервью ЭП.

"Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", - сказала Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, глава комитета ВР ответила:

"Вероятно. Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию.

Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4 тыс грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше".

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФОПов вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче.

Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - добавила она.

"Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию.

Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - подчеркнула Третьякова.
 

ПО РУБРИКАМ

08:30 Систему PayPal пока не интересует Украина как рынок - Дубилет

08:14 Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска

08:11 Доллар коррекционно дешевеет 7 февраля после обновления локальных максимумов

07:46 Биржи АТР снижаются 7 февраля на фоне числа случаев заражения коронавирусом

07:41 Биржи США 6 февраля закрылись в «зелёной зоне» на фоне заявлений Китая по пошлинам

06.02 «Ощадбанк» выдал первый «доступный кредит» для бизнеса

06.02 Разработчик Telegram Open Network обнародовал детали алгоритма консенсуса платформы

06.02 Акции Deutsche Bank подскочили в цене на 10% на информации о новом крупном акционере

06.02 Депозитные ставки для физлиц 06.02.20

06.02 Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон

06.02 Курс доллара США 6 февраля слабо растет к евро и иене, фунт стерлингов дешевеет к доллару и евро

06.02 Биржи АТР 6 февраля закрылись уверенным ростом на ослаблении торговых опасений

06.02 Справочный курс гривны 6 февраля повышен на 25,75 коп до 24,5835 грн/$1

06.02 НБУ выявил подозрительные операции клиентов банков на десятки миллиардов

06.02 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.02.2020

• дальше…

09:00 Белый дом заявил об убийстве главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

08:56 Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове

08:35 Турция перебросила танки в Идлиб

06.02 Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью

06.02 Болгария может инициировать возобновление антимонопольного расследования ЕС по «Газпрому»

06.02 В Совете Европы договорились, как будут наказывать государства за злостные нарушения

06.02 Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

06.02 Украинцам упростили трудоустройство в Литве

06.02 Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа

05.02 Суд в Лондоне принял прецедентное решение о борьбе с грязными деньгами

05.02 Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 Премьера Румынии Орбана отправили в отставку

05.02 Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу

• дальше…

09:08 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

• дальше…

06.02 Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука

06.02 Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли

06.02 Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон

06.02 Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела «Роттердам+», получили выводы экспертов о законности формулы

06.02 Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко

06.02 Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса

06.02 Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?

05.02 Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским

05.02 «Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука

05.02 Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»

05.02 Две ошибки Зе-команды. Почему провалился конституционный блицкриг Зеленского

05.02 Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

• дальше…

06.02 В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro

06.02 Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее

06.02 Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»

06.02 Немецкие учёные создали самый быстрый высокоточный 3D-принтер

06.02 Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес

06.02 Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

06.02 Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии

06.02 Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы

06.02 Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты

05.02 Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе

05.02 Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд

05.02 Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

05.02 Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов

05.02 16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность

04.02 Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет

• дальше…

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно