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Вместо Госаудита: Маркарова представила главу Офиса финконтроля
07:59 07.02.2020 |
Министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Офиса финансового контроля нового руководителя Игоря Буграка.
Об этом Маркарова сообщила на странице в Facebook.
"Сегодня представила Игоря Буграка, нового руководителя Офиса финансового контроля, который мы создаем на базе Государственной аудиторской службы", - написала Маркарова.
Она подчеркнула, что Офис финансового контроля не будет дублировать функции парламентского контроля, как было ранее, и после изменений будет настоящим европейским институтом, а не продолжением КРУlegacy.
"После возвращения Офиса под руководство Минфина перед нами стоит амбициозная и сложная задача - быстро реорганизоваться в небольшой, но очень институционально сильный орган, который сфокусируется на государственных компаниях и мониторинге публичных закупок и необходимой работе с правоохранительными органами и совместно с нашими коллегами из Счетной палаты будет их осуществлять в поиске эффективности и подотчетности, а не дублировать функции парламентского контроля ", - заявила Маркарова.
Как известно, правительство реорганизовало Государственную аудиторскую службу и создало на ее базе Офис финансового контроля - центральный орган исполнительной власти в форме инспекции, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов Украины и который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного финансового контроля. Решение о создании Офиса было принято Кабмином в декабре 2019 года.
24 января 2020 года Кабмин назначил Игоря Буграка председателем Государственной аудиторской службы Украины. До этого Буграк занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Минфина.
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